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За добу окупанти обстрілювали Харківщину з артилерії, РСЗВ та запускали "шахеди"

За добу окупанти обстрілювали Харківщину з артилерії, РСЗВ та запускали "шахеди"

Київ • УНН

 • 53871 перегляди

Протягом доби окупанти обстрілювали Харківську область з артилерії, РСЗВ та "Градів", спричинивши пожежі, пошкодження будівель, поранення кількох людей, загинула 82-річна жінка.

Про ситуацію на Харківщині за чергову добу протистояння окупантам розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Він повідомив, що о 01:17 годині окупанти почали атаку на Харків "шахедами". Внаслідок попадання уламків горіли двохповерхова офісна та складська будівлі. А також будівля шиномонтажу. Постраждали 4 людини.

Також вчора у Харкові внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Загалом пошкоджено 15 приватних будинків, скління вікон підприємства. Постраждали двоє чоловіків 66 та 77 років. Загинула 82-річна жінка.

Він додав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 16 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Борова, Куп‘янськ.

Зокрема, вороги обстріляли Чугуїв з РСЗВ "Торнадо С" та ЗРК С-300. Вони пошкодили будинок, квартири, 2 автомобілі. Поранено 3 людини.

У Куп'янському районі на території цивільного підприємства с.Шипувате Великобурлуцької громаді впав ворожий безпілотний літальний апарат.

Також у Вовчанську росіяни обстріли з артилерії гаражні кооперативи на території колишнього аеродрому та будинки, що розташовані поруч.

Додамо

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 50,21 га території, знищили 463 вибухонебезпечні предмети.

Прокуратура почала розслідування внаслідок ворожого обстрілу Харкова 4 травня04.05.24, 09:00 • 43816 переглядiв

Анастасія Рябоконь

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