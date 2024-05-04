За сутки оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии, РСЗО и запускали "шахеды"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  144445 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  144379 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  146366 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  132777 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  109572 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  127037 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125462 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119514 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115262 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102081 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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29 апреля 2024, 12:29  •  340166 просмотра

За сутки оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии, РСЗО и запускали "шахеды"

В течение суток оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии, РСЗО и "Градов", вызвав пожары, повреждения зданий, ранения нескольких человек, погибла 82-летняя женщина.

Война •   •  2490 просмотра
За сутки оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии, РСЗО и запускали "шахеды"

Ситуация на Сумщине: россияне обстреляли 5 приграничных общин, зафиксировано 46 взрывов

россияне обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня, вызвав 46 взрывов.

Война •   •  4688 просмотра
Ситуация на Сумщине: россияне обстреляли 5 приграничных общин, зафиксировано 46 взрывов

Прокуратура начала расследование в результате вражеского обстрела Харькова 4 мая

В ночь на 4 мая российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотников, ранив четырех гражданских, в том числе ребенка, что стало поводом для расследования нарушения законов и обычаев войны.

Война •   •  6153 просмотра
Прокуратура начала расследование в результате вражеского обстрела Харькова 4 мая

В Донецкой области от обстрелов РФ 3 мая погибли три человека, семеро - ранены

Три человека погибли и семеро получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов 3 мая.

Война •   •  6791 просмотра
В Донецкой области от обстрелов РФ 3 мая погибли три человека, семеро - ранены

Бизнесмен подарил квартиру семье погибшего в Одессе фельдшера

Бизнесмен из Одесской области подарил полностью меблированную двухкомнатную квартиру семье фельдшера Сергея Ротаря, который погиб во время российского ракетного обстрела Одессы 15 марта.

Общество •   •  8672 просмотра
Бизнесмен подарил квартиру семье погибшего в Одессе фельдшера

Российские обстрелы повредили Пункт несокрушимости и учебное заведение на Херсонщине

Российские обстрелы в Херсонской области повредили "Точку несокрушимости", башню сотовой связи, учебное заведение и 10 частных домов, но не привели к жертвам среди гражданского населения.

Общество •   •  8856 просмотра
Российские обстрелы повредили Пункт несокрушимости и учебное заведение на Херсонщине

Еще плюс 1260 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 473 400 человек личного состава и 7366 танков.

Война •   •  10162 просмотра
Еще плюс 1260 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

В Харькове из-за атаки дронов возникло три пожара - ГСЧС

Три пожара вспыхнули в Харькове из-за массированной атаки российских беспилотников в ночь на 4 мая, причем один крупный пожар охватил склады на площади около 3 000 квадратных метров, в результате чего 4 человека, в том числе ребенок, получили ранения.

Общество •   •  11271 просмотра
В Харькове из-за атаки дронов возникло три пожара - ГСЧС

На Днепропетровщине сбили 5 дронов, есть раненые и разрушения

5 российских беспилотников были сбиты в Днепропетровской области, что привело к ранениям, разрушениям инфраструктуры и жилых домов, а также пожару.

Общество •   •  11552 просмотра
На Днепропетровщине сбили 5 дронов, есть раненые и разрушения

Оккупанты нанесли 246 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области

Российские войска 246 раз атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, РСЗО, беспилотники и артиллерийский огонь, но жертв не зафиксировано.

Война •   •  10979 просмотра
Оккупанты нанесли 246 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области