За сутки оккупанты обстреливали Харьковскую область из артиллерии, РСЗО и запускали "шахеды"

О ситуации на Харьковщине за очередные сутки противостояния оккупантам рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Он сообщил, что в 01:17 часов оккупанты начали атаку на Харьков "шахедами". В результате попадания обломков горели двухэтажное офисное и складское здания. А также здание шиномонтажа. Пострадали 4 человека.

Также вчера в Харькове в результате обстрела горел частный дом. В общем повреждены 15 частных домов, остекление окон предприятия. Пострадали двое мужчин 66 и 77 лет. Погибла 82-летняя женщина.

Он добавил, что артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 16 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Боровая, Купянск.

В частности, враги обстреляли Чугуев из РСЗО "Торнадо С" и ЗРК С-300. Они повредили дом, квартиры, 2 автомобиля. Ранены 3 человека.

В Купянском районе на территории гражданского предприятия с.Шиповатое Великобурлукской громады упал вражеский беспилотный летательный аппарат.

Также в Волчанске россияне обстреляли из артиллерии гаражные кооперативы на территории бывшего аэродрома и дома, расположенные рядом.

Добавим

В течение суток на Харьковщине сводные группы взрывотехников провели разминирование 50,21 га территории, уничтожили 463 взрывоопасных предмета.

Прокуратура начала расследование в результате вражеского обстрела Харькова 4 мая