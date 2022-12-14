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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти за добу обстріляли 13 населених пунктів на Запоріжжі, є руйнування

Окупанти за добу обстріляли 13 населених пунктів на Запоріжжі, є руйнування

Київ • УНН

 • 527836 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російські окупаційні війська за минулу добу обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 13 населених пунктів Запорізької області, є повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Про це пише УНН із посиланням на Telegram Запорізької ОВА.

Цитата

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Кам’янське, Оріхів, Дорожнянка, Новоадріївка, Новодарівкка, Щербаки, Мала Токмачка, Малинівка, Малі Щербаки, Плавні", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Надійшло 12 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф.

Також в ОВА зазначають, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 9 осіб, з них 1 - дітина.

Підтверджено ураження противника Силами оборони України за попередні дні в Запорізькій області. Так, окрім знищення керівного складу 58-ї армії у місті Мелітополь, у районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців противника, вказали в ОВА.

Доповнення

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи у трьох районах Запорізької області 12 грудня. 

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