В окупантів палає: у трьох районах Запорізької області повідомляють про вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram повідомив про вибухи у трьох районах Запорізької області, пише УНН.
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“У рашистів чергова вечірня дискотека. З Токмаку, Михайлівки і передмістя Мелітополя повідомляють про вибухи”, — йдеться у повідомленні.
Додамо
Російські війська за минулу добу обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 21 населеного пункта Запорізької області, є повідомлення про руйнування.
Цими вихідними в районі Мелітополя Запорізької області знищили ворожий блокпост, де організовано логістичний вузол для перекидання ворожої техніки. Також було знищено радіолокаційну станцію та готельно-ресторанний комплекс, де перебували окупанти.