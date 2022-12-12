В окупантів палає: у трьох районах Запорізької області повідомляють про вибухи

Цитата

“У рашистів чергова вечірня дискотека. З Токмаку, Михайлівки і передмістя Мелітополя повідомляють про вибухи”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

Російські війська за минулу добу обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 21 населеного пункта Запорізької області, є повідомлення про руйнування.

Цими вихідними в районі Мелітополя Запорізької області знищили ворожий блокпост, де організовано логістичний вузол для перекидання ворожої техніки. Також було знищено радіолокаційну станцію та готельно-ресторанний комплекс, де перебували окупанти.