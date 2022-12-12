У оккупантов горит: в трех районах Запорожской области сообщают о взрывах

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“У рашистов очередная вечерняя дискотека. Из Токмака, Михайловки и пригорода Мелитополя сообщают о взрывах”, — говорится в сообщении.

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Российские войска за прошедшие сутки обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 21 населенного пункта Запорожской области, есть сообщения о разрушении.

В эти выходные в районе Мелитополя Запорожской области уничтожили вражеский блокпост, где организован логистический узел для опрокидывания вражеской техники. Также была уничтожена радиолокационная станция и гостинично-ресторанный комплекс, где находились оккупанты.