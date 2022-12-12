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У оккупантов горит: в трех районах Запорожской области сообщают о взрывах

Киев • УНН

 • 1059839 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram сообщил о взрывах в трех районах Запорожской области, пишет УНН.

Цитата

“У рашистов очередная вечерняя дискотека. Из Токмака, Михайловки и пригорода Мелитополя сообщают о взрывах”, — говорится в сообщении.

Добавим

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 21 населенного пункта Запорожской области, есть сообщения о разрушении.

В эти выходные в районе Мелитополя Запорожской области уничтожили вражеский блокпост, где организован логистический узел для опрокидывания вражеской техники. Также была уничтожена радиолокационная станция и гостинично-ресторанный комплекс, где находились оккупанты.

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