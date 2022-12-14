Оккупанты за сутки обстреляли 13 населенных пунктов в Запорожской области, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Российские оккупационные войска за минувшие сутки обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 13 населенных пунктов Запорожской области, есть сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.
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"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Каменское, Орехов, Дорожнянка, Новоандреевка, Новодаровка, Щербаки, Малая Токмачка, Плавни", - говорится в сообщении.
Детали
Поступило 12 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф.
Также в ОВА отмечают, что за прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения из временно оккупированной территории. Эвакуировано 9 человек, из них 1 – ребенок.
Подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области. Так, кроме уничтожения руководящего состава 58-й армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника, указали в ОВА.
Дополнение
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах в трех районах Запорожской области 12 декабря.