За добу найбільшу кількість кількість хворих зафіксовано у Києві та на Харківщині - МОЗ

"Найбільша кількість випадків за останню добу зафіксована у місті Київ – 109, Харківській області – 198, Львівській області – 188, Одеській області – 173, Івано-Франківська область – 171, Тернопільська області – 160 випадків, та Чернівецька область – 148 випадків", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за даними РНБО, в Україні на 9:00 30 серпня зафіксовано вже понад 119 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — у понад 2 тисячі.





