За добу найбільшу кількість кількість хворих зафіксовано у Києві та на Харківщині - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В Україні найбільша кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксована у Харківській, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Чернівецькій областях та місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Найбільша кількість випадків за останню добу зафіксована у місті Київ – 109, Харківській області – 198, Львівській області – 188, Одеській області – 173, Івано-Франківська область – 171, Тернопільська області – 160 випадків, та Чернівецька область – 148 випадків", - сказав Степанов.
Нагадаємо, за даними РНБО, в Україні на 9:00 30 серпня зафіксовано вже понад 119 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — у понад 2 тисячі.