За сутки наибольшее количество количество больных зафиксировано в Киеве и в Харьковской области - Минздрав

"Наибольшее количество случаев за последние сутки зафиксировано в городе Киев - 109, Харьковской области - 198, Львовской области - 188, Одесской области - 173, Ивано-Франковская область - 171, Тернопольская области - 160 случаев, и Черновицкая область - 148 случаев", - сказал Степанов.

Напомним, по данным СНБО, в Украине на 9:00 30 августа зафиксировано уже более 119 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более чем 2 тысячи.





