За сутки наибольшее количество количество больных зафиксировано в Киеве и в Харьковской области - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Украине наибольшее количество новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Харьковской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой областях и городе Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Наибольшее количество случаев за последние сутки зафиксировано в городе Киев - 109, Харьковской области - 198, Львовской области - 188, Одесской области - 173, Ивано-Франковская область - 171, Тернопольская области - 160 случаев, и Черновицкая область - 148 случаев", - сказал Степанов.
Напомним, по данным СНБО, в Украине на 9:00 30 августа зафиксировано уже более 119 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более чем 2 тысячи.