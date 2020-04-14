За добу на Одещині не виявили жодного випадку COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. За минулу добу лабораторний центр МОЗ в Одесі не виявив нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це написав голова Одеської ОДА Максим Куций у Facebook, передає УНН.
“За минулу добу лабораторний центр МОЗ в Одесі не виявив нових випадків захворювання на коронавірус”, — написав Куций.
З його слів, станом на 9:00 14 квітня 69 осіб в Одеській області мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19.
“За минулу добу у медзаклади регіону з підозрою на коронавірус звернулися 9 осіб. 17 осіб поступили із пневмонією. Кожному із них зроблять ПЛР-тестування. Пацієнтам надається медична допомога”, — додав очільник ОДА.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 14 квітня зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 69 випадків - в Одеській області.