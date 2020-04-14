За сутки в Одесской области не выявили ни одного случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. За минувшие сутки лабораторный центр Минздрава в Одессе не обнаружил новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Об этом написал председатель Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook, передает УНН.
"За прошедшие сутки лабораторный центр Минздрава в Одессе не обнаружил новых случаев заболевания коронавирусом", - написал Куцый.
По его словам, по состоянию на 9:00 14 апреля 69 человек в Одесской области имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.
"За прошедшие сутки в медучреждения региона с подозрением на коронавирус обратились 9 человек. 17 человек поступили с пневмонией. Каждому из них сделают ПЦР-тестирование. Пациентам оказывается медицинская помощь", - добавил глава ОГА.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 14 апреля зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 случаев - в Одесской области.