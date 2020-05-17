За добу на Дніпропетровщині виявили 31-го хворого на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. За останню добу коронавірус виявили ще у 31 мешканця Дніпропетровщини. Загалом в області – 837 випадків COVID-19. Про це сповістив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.
"Лабораторні дослідження підтвердили COVID-19 у 30 жителів Дніпра та одного – Кривого Рогу", - йдеться у повідомлені.
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В ОДА додали, що нині в Україні – понад 18,2 тис лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Із них 837 – на Дніпропетровщині. 95 мешканців регіону вже одужали, 12 – померли.