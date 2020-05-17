За сутки в Днепропетровской области обнаружили 31-го больного коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 31 жителя Днепропетровской области. Всего в области - 837 случаев COVID-19. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.
"Лабораторные исследования подтвердили COVID-19 у 30 жителей Днепра и одного - Кривой Рог", - говорится в сообщении.
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В ОГА добавили, что сейчас в Украине - более 18,2 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них 837 - в Днепропетровской области. 95 жителей региона уже выздоровели, 12 - умерли.