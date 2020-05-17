За сутки в Днепропетровской области обнаружили 31-го больного коронавирусом

"Лабораторные исследования подтвердили COVID-19 у 30 жителей Днепра и одного - Кривой Рог", - говорится в сообщении.

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В ОГА добавили, что сейчас в Украине - более 18,2 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них 837 - в Днепропетровской области. 95 жителей региона уже выздоровели, 12 - умерли.