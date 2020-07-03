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За добу на COVID-19 захворіло 74 дитини і 46 медпрацівників

За добу на COVID-19 захворіло 74 дитини і 46 медпрацівників

Київ • УНН

 • 11057 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. За добу в Україні на COVID-19 захворіло 74 дитини і 46 медпрацівників. Таким чином, за весь час на COVID-19 захворіло 3382 дитини, а також 6874 медпрацівники. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу захворіло 876 осіб. З них 74 дитини, а також 46 медпрацівників. Було госпіталізовано 229 осіб. Зафіксовано 27 летальних випадків, при цьому одужало 505 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії захворіло 46 763 людини. З них 3382 дитини, а також 6874 медпрацівники. При цьому, загалом одужало 20 558 осіб, а летальних випадків 1212”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що за попередню добу було здійснено 26 329 тестувань, з них 13 162 досліджень методом ПЛР, а також 13 167 - методом ІФА.

Нагадаємо, в Україні вже 46,7 тис. випадків COVID-19, за добу - 876.

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