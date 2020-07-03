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За сутки COVID-19 заболело 74 ребенка и 46 медработников

За сутки COVID-19 заболело 74 ребенка и 46 медработников

Киев  •  УНН

 • 11032 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. За сутки в Украине COVID-19 заболело 74 ребенка и 46 медработников. Таким образом, за все время на COVID-19 заболело 3382 ребенка, а также 6874 медработника. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболело 876 человек. Из них 74 ребенка, а также 46 медработников. Были госпитализированы 229 человек. Зафиксировано 27 летальных случаев, при этом выздоровели 505 пациентов. Всего за все время пандемии заболело 46 763 человека. Из них 3382 ребенка, а также 6874 медработника. При этом, в общем выздоровели 20 558 человек, а летальных случаев 1212", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что за предыдущие сутки было сделано 26 329 тестирований, из них 13 162 исследований методом ПЦР, а также 13 167 - методом ИФА.

Напомним, в Украине уже 46,7 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 876.

Украинские Национальные Новости

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