За добу на Буковині померло чотири людини з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. За минулу добу на Буковині померло чотири людини, хворі на COVID-19, які мали супутні хвороби. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"За минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано 5 летальних випадків", - йдеться у повідомленні.
Так, повідомляється, що серед померлих 5-місячний хлопчик із ВІЛ-інфекцією, народжений від ВІЛ-інфікованої матері. Мав вроджену ваду серця, двобічну пневмонію, підозру на коронавірус. Мати була неприхильною до лікування, останні місяці не з’являлася на огляд до педіатра. Хлопчик помер у обласній дитячій лікарні.
"Жінка 1937 року народження із Герцаївського району. Мала двобічну пневмонію, ішемічну хворобу серця. ПЛР-тест позитивний. Померла у Глибоцькій центральній районній лікарні. ️83-річний чернівчанин, який переніс другий інфаркт. Мав гіпертонію, цукровий діабет, двобічну пневмонію. COVID-19 підтверджено. Помер у міській лікарні №1", - зазначається у повідомленні.
Також померла жінка із Глибоччини, 1941 року народженя, яка мала двобічну пневмонію, тривалий час перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Коронавірус у неї підтверджено. Померла у обласній клінічній лікарні.
"Жінка 1968 року народження із Сторожинецького району. Хворіла на гіпертонію, мала надмірну вагу. Через пневмонію довгий час була підключена до апарату штучної вентиляції легень, ПЛР-тест позитивний. Померла у обласній клінічній лікарні", - інформує ОДА.
Окрім того, загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині – 98.
Нагадаємо,на Буковині 14 травня офіційно підтверджено 2516 випадків COVID-19.