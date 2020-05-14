За сутки на Буковине умерло четверо человек с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. За минувшие сутки на Буковине умерло четыре человека, больные COVID-19, которые имели сопутствующие заболевания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"За прошедшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 5 летальных случаев", - говорится в сообщении.
Так, сообщается, что среди умерших 5-месячный мальчик с ВИЧ-инфекцией, рожденный от ВИЧ-инфицированной матери. Был врожденный порок сердца, двусторонняя пневмония, подозрение на коронавирус. Мать была неблагосклонной к лечению, последние месяцы не появлялась на осмотр к педиатру. Мальчик умер в областной детской больнице.
"Женщина 1937 года с Герцаевского района. Имела двустороннюю пневмонию, ишемическую болезнь сердца. ПЦР-тест положительный. Умерла в Глибоцкой центральной районной больнице. ️83-летний черновчанин, который перенес второй инфаркт. Имел гипертонию, сахарный диабет, двустороннюю пневмонию. COVID-19 подтвержден. Умер в городской больнице №1", - отмечается в сообщении.
Также умерла женщина с Глибоцкого района, 1941 года рождения, которая имела двустороннюю пневмонию, длительное время находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Коронавирус у нее подтвержден. Умерла в областной клинической больнице.
"Женщина 1968 года рождения с Сторожинецкого района. Болела гипертонией, имела избыточный вес. Из-за пневмонии долгое время была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ПЦР-тест положительный. Умерла в областной клинической больнице", - информирует ОГА.
Кроме того, общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 98.
Напомним, на Буковине 14 мая официально подтверждено 2516 случаев COVID-19.