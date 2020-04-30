За добу на Буковині померли три людини з підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. За минуло добу на Буковині померли три особи з підозрою на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
"За минулу добу в області зафіксовано 3 летальних випадки, серед них: чоловік (74 роки) госпіталізований з тотальною пневмонією та підозрою на COVID-19. Основний діагноз — лейкоз, чоловік (69 років) з важкою пневмонією та підозрою на коронавірус, чоловік (81 рік), 28 квітня госпіталізований з інфарктом, пневмонією і підозрою на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що загалом в області зафіксовано 42 летальних випадки з підтвердженим коронавірусом.
Нагадаємо, за 29 квітня на Буковині підтверджено ще 82 випадки COVID-19.