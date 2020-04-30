За сутки на Буковине умерли три человека с подозрением на COVID-19

"За прошедшие сутки в области зафиксировано 3 летальных случая, среди них: мужчина (74 года) госпитализирован с тотальной пневмонией и подозрением на COVID-19. Основной диагноз - лейкоз, мужчина (69 лет) с тяжелой пневмонией и подозрением на коронавирус, мужчина (81 год), 28 апреля госпитализирован с инфарктом, пневмонией и подозрением на COVID-19", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего в области зафиксировано 42 летальных случая с подтвержденным коронавирусом.

Напомним, за 29 апреля на Буковине подтверждено еще 82 случая COVID-19.



