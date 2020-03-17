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За добу додому повернулось понад 50 тисяч українців – прикордонники

За добу додому повернулось понад 50 тисяч українців – прикордонники

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. За минулу добу на Батьківщину повернулось понад 50 тисяч українських громадян. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

"За минулу добу (з опівночі 16 березня до опівночі 17 березня) державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд. Більшість з них – понад 50 тисяч – це українці, які поверталися додому із-за кордону", - вказали у ДПСУ.

При цьому зазначається, що з-поміж понад 13 тисяч іноземців, які перетинали кордон, більше ніж 10 тисяч прослідували на виїзд.

"У в’їзді в нашу країну за добу відмовили майже 400 іноземцям", - зазначили у ДПСУ.

Зі слів прикордонників, разом з представниками санітарного контролю проводиться опитування щодо стану здоров’я та вимірювання температури тіла осіб, які в’їжджають в Україну.

Загалом повідомляється, що трафік на кордоні суттєво знизився. Найближчим часом очікується подальше зменшення руху осіб та транспорту через кордон.

Як повідомляв УНН, з 00:00 17 березня 2020 року в Україні скасовуються усі міжнародні регулярні рейси – авіа-, залізничні та автобусні.

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