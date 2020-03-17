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За сутки домой вернулось более 50 тысяч украинцев - пограничники

За сутки домой вернулось более 50 тысяч украинцев - пограничники

Киев  •  УНН

 • 10348 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. За минувшие сутки на Родину вернулось более 50 тысяч украинских граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"За прошедшие сутки (с полуночи 16 марта до полуночи 17 марта) государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд. Большинство из них - более 50 тысяч - это украинцы, которые возвращались домой из-за границы", - указали в ГПСУ.

При этом отмечается, что среди более 13 тысяч иностранцев, которые пересекали границу, более 10 тысяч последовали на выезд.

"Во въезде в нашу страну за сутки отказали почти 400 иностранцам", - отметили в ГПСУ.

По словам пограничников, вместе с представителями санитарного контроля проводится опрос о состоянии здоровья и измерение температуры тела лиц, въезжающих в Украину.

В общем сообщается, что трафик на границе существенно снизился. В ближайшее время ожидается дальнейшее уменьшение передвижения людей и транспорта через границу.

Как сообщал УНН, с 00:00 17 марта 2020 года в Украине отменяются все международные регулярные рейсы - авиа-, железнодорожные и автобусные.

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