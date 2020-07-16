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За добу COVID-19 виявили у 36 дітей та 51 медика

За добу COVID-19 виявили у 36 дітей та 51 медика

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. В Україні за добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 36 дітей та 51 медичний працівник. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“За минулу добу захворіло 848 осіб, з них 36 дітей, а також 51 медичний працівник. Було госпіталізовано 226 осіб. Зафіксовано 18 летальних випадків. При цьому одужало 800 пацієнтів”, — сказав Степанов.

З його слів, загалом за весь час пандемії захворіло 56 455 людей.

“З них 4003 дитини та 7 591 медпрацівник. Загалом одужало 28 931 людина, летальних випадків 1445”, — зазначив міністр.

Нагадаємо, в Україні поменшало неготових до послаблення карантину областей.

Українські Національні Новини

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