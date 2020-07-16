За сутки COVID-19 обнаружили у 36 детей и 51 медика
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Украине за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 36 детей и 51 медицинский работник. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 848 человек, из них 36 детей, а также 51 медицинский работник. Были госпитализированы 226 человек. Зафиксировано 18 летальных случаев. При этом выздоровели 800 пациентов", - сказал Степанов.
По его словам, в целом за все время пандемии заболело 56 455 человек.
"Из них 4003 ребенка и 7591 медработник. В общем выздоровели 28 931 человек, летальных исходов 1445 ", - отметил министр.
Напомним, в Украине стало меньше неготовых к ослаблению карантина областей.