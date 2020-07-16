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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 11167 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114975 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119470 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117941 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102905 просмотра

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За сутки COVID-19 обнаружили у 36 детей и 51 медика

За сутки COVID-19 обнаружили у 36 детей и 51 медика

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. В Украине за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 36 детей и 51 медицинский работник. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки заболело 848 человек, из них 36 детей, а также 51 медицинский работник. Были госпитализированы 226 человек. Зафиксировано 18 летальных случаев. При этом выздоровели 800 пациентов", - сказал Степанов.

По его словам, в целом за все время пандемии заболело 56 455 человек.

"Из них 4003 ребенка и 7591 медработник. В общем выздоровели 28 931 человек, летальных исходов 1445 ", - отметил министр.

Напомним, в Украине стало меньше неготовых к ослаблению карантина областей.

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