За добу COVID-19 підтвердили у ще 370 правоохоронців

“За добу коронавірусну хворобу діагностували у 370 правоохоронців МВС. Найбільшу кількість хворих на COVID-19 зареєстровано у Дніпропетровській області (+18), у Запорізькій області (+27) та у місті Києві (+55)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 19 110 працівників МВС, одужало — 18 155, померло — 55.

Нагадаємо, станом на 19 листопада 2020 року в Україні зафіксовано 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіло — 583 510 осіб, одужало — 266 479 осіб. Також зафіксовано 10 369 летальних випадків.