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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 37244 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 57391 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 70353 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 83687 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111426 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113568 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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За сутки COVID-19 подтвердили у еще 370 правоохранителей

За сутки COVID-19 подтвердили у еще 370 правоохранителей

Киев  •  УНН

 • 11587 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 370 работников системы внутренних дел в Украине. Больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве, Запорожской и Днепропетровской областях. В общем заболело уже 19 110 правоохранителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"За сутки коронавирусную болезнь диагностировали у 370 правоохранителей МВД. Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской области (+18), в Запорожской области (+27) и в Киеве (+55)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 19 110 сотрудников МВД, выздоровели - 18 155, умерло - 55.

Напомним, на 19 ноября 2020 года в Украине зафиксировано 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело - 583 510 человек, выписаны - 266 479 человек. Также зафиксировано 10 369 летальных случаев.

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