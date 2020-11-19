За сутки COVID-19 подтвердили у еще 370 правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 370 работников системы внутренних дел в Украине. Больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве, Запорожской и Днепропетровской областях. В общем заболело уже 19 110 правоохранителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"За сутки коронавирусную болезнь диагностировали у 370 правоохранителей МВД. Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской области (+18), в Запорожской области (+27) и в Киеве (+55)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что с начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 19 110 сотрудников МВД, выздоровели - 18 155, умерло - 55.
Напомним, на 19 ноября 2020 года в Украине зафиксировано 13 357 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За все время пандемии в Украине заболело - 583 510 человек, выписаны - 266 479 человек. Также зафиксировано 10 369 летальных случаев.