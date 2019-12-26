За декілька місяців щонайменше шістьом керівникам банківських установ повідомлено про підозру - Рябошапка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. За останні декілька місяців більш ніж шістьом керівникам банківських установ було повідомлено про підозру. Про це заявив під час брифінгу Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.
“Було створено спеціальний департамент в ГПУ, який займався ключовими справами, найбільш важливими, резонансними. Ми виділили для себе декілька ключових напрямків, це захист прав людини, захист бізнесу, захист інвесторів, а також захист екології. Було створено два департаменти, один займався банківськими справами. Наприклад, за останні декілька місяців більш ніж шістьом керівникам банківських установ було повідомлено про підозру їх було притягнено до відповідальності, деяких з них оголошено в розшук, на їхні активи накладено арешт”, — розповів Рябошапка.
За його словами, є непогані шанси щоб ці активи , які виведені з банків були повернуті до державного бюджету.
“Необхідно наголосити на тому, що практично всі ці кримінальні провадження були... закриті”, — сказав Рябошапка.
Нагадаємо, ГПУ повідомила про підозру ексголові одного з райсудів Києва.