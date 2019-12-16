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ГПУ повідомила про підозру ексголові одного з райсудів Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Колишньому голові суду одного з районних судів Києва повідомлено про підозру через незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду у справах учасників подій Революції Гідності. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Так, вказана особа підозрюється у несвоєчасному внесенні відомостей до автоматизованої системи документообігу суду, несанкціонованих діях з інформацією, що міститься в автоматизованій системі документообігу суду у справах за клопотаннями про обрання відносно учасників мирних акцій протесту, які відбувались в лютому 2014 року в центральній частині м. Києва, запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Також, зазначається, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває за процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках.

Нагадаємо, управлінням спеціальних розслідувань здійснюється досудове розслідування у низці кримінальних проваджень за фактами протидії протестним акціям, шляхом протиправного переслідування працівниками правоохоронних органів учасників подій Революції Гідності.

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