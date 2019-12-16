ГПУ сообщила о подозрении экс-главе одного из райсудов Киева

"Таким образом, указанное лицо подозревается в несвоевременном внесении сведений в автоматизированную систему документооборота суда, несанкционированных действиях с информацией, содержащейся в автоматизированной системе документооборота суда по делам по ходатайствам об избрании в отношении участников мирных акций протеста, которые проходили в феврале 2014 года в центральной части г. Киева, меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается под процессуальным руководством Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Напомним, управлением специальных расследований осуществляется досудебное расследование в ряде уголовных производств по фактам противодействия протестным акциям, путем противоправного преследования сотрудниками правоохранительных органов участников событий Революции Достоинства.