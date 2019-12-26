За несколько месяцев по меньшей мере шести руководителям банковских учреждений сообщено о подозрении - Рябошапка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. За последние несколько месяцев более чем шести руководителям банковских учреждений было сообщено о подозрении. Об этом заявил во время брифинга Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент УНН.
“Было создан специальный департамент в ГПУ, который занимался ключевыми делами, наиболее важными, резонансными. Мы выделили для себя несколько ключевых направлений, это защита прав человека, защита бизнеса, защита инвесторов, а также защита экологии. Было создано два департамента, один занимался банковскими делами. Например, за последние несколько месяцев более чем шести руководителям банковских учреждений было сообщено о подозрении их было привлечено к ответственности, некоторые из них объявлен в розыск, на их активы наложен арест”, — рассказал Рябошапка.
По его словам, есть неплохие шансы чтобы эти активы, выведенные из банков были возвращены в государственный бюджет.
“Необходимо отметить, что практически все эти уголовные производства были... закрыты”, — сказал Рябошапка.
Напомним, ГПУ сообщила о подозрении ексголови одного из райсудов Киева.