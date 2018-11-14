За чотири роки на завданнях загинули більше 30 поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. З 2015 року, не враховуючи фронтові втрати, під час служби загинули 32 поліцейських. Про це під час засідання уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
"З 2015 року, без обліку фронтових втрат, під час служби загинуло 32 поліцейських та 21 рятувальник, 1505 були поранені", – повідомив Аваков.
Нагадаємо, у липні на третій річниці створення Нацполіції голова відомства Сергій Князєв заявляв, що за часу існування поліції в Україні загинули 22 поліцейських і 1343 були поранені.
Раніше Президент України Петро Порошенко затвердив 4 липня "Днем поліції України". Саме 4 липня 2015 року на Софійській площі Києва перші патрульні поліцейські склали присягу на вірність Україні.