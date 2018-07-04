Князєв: з часу створення Нацполіції загинули 22 поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. З часу створення Національної поліції загинуло 22 поліцейських. Про це сьогодні під час урочистостей з нагоди 3-ї річниці з дня створення Національної поліції України заявив на Софійській площі у Києві голова НПУ Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
“З часу створення поліції загинуло 22 поліцейських та 1343 поранені”, — сказав С.Князєв.
Він також наголосив, що для становлення Національної поліції необхідно не менше 7 років.
“Як свідчить досвід наших закордонних колег, для становлення національної поліції необхідно 5-7 років. Щоб стати поліцейським необхідно не тільки надіти форму, а треба мати серце і честь... У наших рядах — кожний третій поліцейський учасник АТО”, — сказав Князєв.
У цьому контексті Князєв зауважив, що “головним залишається те, щоб результати роботи не доставалися безповоротними втратами, а для цього треба не припиняти набувати професіоналізму”.
Як повідомляв УНН, Президент П.Порошенко заявив, що Національна поліція України все дедалі відходить від радянських стандартів та набуває європейської якості.