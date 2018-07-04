Князев: со времени создания Нацполиции погибли 22 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Со времени создания Национальной полиции погибли 22 полицейских. Об этом сегодня во время торжеств по случаю 3-й годовщины со дня создания Национальной полиции Украины заявил на Софийской площади в Киеве председатель НПУ Сергей Князев, передает корреспондент УНН.
"Со времени создания полиции погибли 22 полицейских и 1343 ранены", - сказал С.Князев.
Он также отметил, что для становления Национальной полиции необходимо не менее 7 лет.
"Как показывает опыт наших зарубежных коллег, для становления Национальной полиции необходимо 5-7 лет. Чтобы стать полицейским, необходимо не только надеть форму, а надо иметь сердце и честь... В наших рядах - каждый третий полицейский участник АТО", - сказал Князев.
В этом контексте он отметил, что "главным остается то, чтобы результаты не доставались необратимыми потерями, а для этого надо не прекращать приобретать профессионализм".
Как сообщал УНН, Президент П.Порошенко заявил, что Национальная полиция Украина все больше отходит от советских стандартов и приобретает европейского качества.