За четыре года на заданиях погибли более 30 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. С 2015 года, не учитывая фронтовые потери, во время службы погибли 32 полицейских. Об этом во время заседания правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.
"С 2015 года, без учета фронтовых потерь, во время службы погибли 32 полицейских и 21 спасатель, 1505 были ранены", - сообщил Аваков.
Напомним, в июле на третьей годовщине создания Нацполиции глава ведомства Сергей Князев заявил, что за время существования полиции в Украине погибли 22 полицейских и 1343 были ранены.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко утвердил 4 июля "Днем полиции Украины". Именно 4 июля 2015 года на Софийской площади Киева первые патрульные полицейские приняли присягу на верность Украине.