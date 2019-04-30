За час членства в ЄС у Польщі реалізували понад 200 тисяч інвестицій
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. За 15 років членства у Європейському союзі у Польщі реалізували понад 200 тисяч інвестицій. Про це заявив міністр інвестиції та розвитку Єжи Квєцінський, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
"Ми реалізували у Польщі понад 200 тисяч інвестицій. Маємо у розпорядженні, а мушу сказати, що великою мірою ми вже використали, 65 мільярдів злотих. Можна сказати, що завдяки європейським фондам, завдяки членству Польщі у Європейському Союзі, Польща є зовсім іншою країною, ніж була у 2004 році", - зазначив Квєцінський.
Міністр додав, що найбільше європейських коштів, близько 36%, було направлено на поліпшення територіальної доступності, тобто на будівництво і модернізацію доріг, залізничного та авіасполучення, 19% коштів призначено на розвиток людського капіталу – підвищення професійних кваліфікацій, а також допомогу матерям поєднувати працю та виховання дітей.
Зазначено, що Польща вступила до Європейського Союзу 1 травня 2004 року.
Як повідомляв УНН, у Польщі заявляли, що країна ще не готова вводити євро.
Нагадаємо, що Польща і США домовилися про посилення військової присутності в республіці.