За час членства в ЄС у Польщі реалізували понад 200 тисяч інвестицій

КИЇВ. 30 квітня. УНН. За 15 років членства у Європейському союзі у Польщі реалізували понад 200 тисяч інвестицій. Про це заявив міністр інвестиції та розвитку Єжи Квєцінський, передає УНН з посиланням на Польське радіо.