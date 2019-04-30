За время членства в ЕС в Польше реализовали более 200 тысяч инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. За врмя 15 лет членства в Европейском союзе в Польше реализовали более 200 тысяч инвестиций. Об этом заявил министр инвестиции и развития Ежи Квецинський, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Мы реализовали в Польше более 200 тысяч инвестиций. Имеем в распоряжении, а должен сказать, что во многом мы уже использовали, 65 миллиардов злотых. Можно сказать, что благодаря европейским фондам, благодаря членству Польши в Европейском Союзе, Польша является совсем другой страной, чем была в 2004 году", - отметил Квецинський.
Министр добавил, что больше европейских средств, около 36%, были направлены на улучшение территориальной доступности, то есть на строительство и модернизацию дорог, железнодорожного и авиасообщения, 19% средств предназначено на развитие человеческого капитала - повышение профессиональных квалификаций, а также помощь матерям совмещать работу и воспитание детей.
Отмечено, что Польша вступила в Европейский Союз 1 мая 2004 года.
Как сообщал УНН, в Польше заявляли, что страна еще не готова вводить евро.
Напомним, что Польша и США договорились об усилении военного присутствия в республике.