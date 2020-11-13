За 8 місяців до суду направили більше 1,5 тис. обвинувальних актів про військові злочини – Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. З березня по жовтень до суду направили більше 1,5 тисяч обвинувальних актів про військові злочини, до кримінальної відповідальності було притягнуто 1612 військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань. Про це повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Ми зберегли спеціалізовані прокуратури у військовій та оборонній сфері. Впродовж березня-жовтня 2020 року ці підрозділи направили до суду 1 523 обвинувальні акти лише про військові злочини. До кримінальної відповідальності притягнуто 2104 особи, з яких 1612 – військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, у тому числі 394 особи начальницького складу та 84 правоохоронці", - зазначила Венедіктова.
За її словами, за цей період у результаті бойових дій на Донбасі загинув 21 військовослужбовець та 199 отримали поранення.
"Небойові ж втрати українських військ за 7 місяців - 979 осіб: 276 осіб загинули, з них 44 смерті настало у зоні проведення ООС, та 703 отримали поранення або тілесні ушкодження", - додала Генпрокурор.
Нагадаємо, як повідомили в українській делегації в ТКГ, закон про амністію учасників збройного конфлікту на Донбасі, під яку не підпадуть винні у тяжких злочинах, буде прийнятий Верховною радою після виборів і формування місцевих органів влади на тимчасово окупованих територіях, що відбуватиметься відповідно до українського законодавства.