За 8 місяців до суду направили більше 1,5 тис. обвинувальних актів про військові злочини – Генпрокурор

"Ми зберегли спеціалізовані прокуратури у військовій та оборонній сфері. Впродовж березня-жовтня 2020 року ці підрозділи направили до суду 1 523 обвинувальні акти лише про військові злочини. До кримінальної відповідальності притягнуто 2104 особи, з яких 1612 – військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, у тому числі 394 особи начальницького складу та 84 правоохоронці", - зазначила Венедіктова.

За її словами, за цей період у результаті бойових дій на Донбасі загинув 21 військовослужбовець та 199 отримали поранення.

"Небойові ж втрати українських військ за 7 місяців - 979 осіб: 276 осіб загинули, з них 44 смерті настало у зоні проведення ООС, та 703 отримали поранення або тілесні ушкодження", - додала Генпрокурор.

Нагадаємо, як повідомили в українській делегації в ТКГ, закон про амністію учасників збройного конфлікту на Донбасі, під яку не підпадуть винні у тяжких злочинах, буде прийнятий Верховною радою після виборів і формування місцевих органів влади на тимчасово окупованих територіях, що відбуватиметься відповідно до українського законодавства.