За 8 месяцев в суд направили более 1,5 тыс. обвинительных актов о военных преступлениях - Генпрокурор

"Мы сохранили специализированные прокуратуры в военной и оборонной сфере. В течение марта-октября 2020 года эти подразделения направили в суд 1523 обвинительных акта только о военных преступлениях. К уголовной ответственности привлечено 2104 человека, из которых 1612 - военнослужащие ВСУ и других военных формирований, в том числе 394 человека руководящего состава и 84 правоохранителя", - отметила Венедиктова.

По ее словам, за этот период в результате боевых действий на Донбассе погиб 21 военнослужащий и 199 получили ранения.

"Небоевые же потери украинских войск за 7 месяцев - 979 человек: 276 человек погибли, из них 44 смерти наступило в зоне проведения ООС, и 703 получили ранения или телесные повреждения", - добавила Генпрокурор.

Напомним, как сообщили в украинской делегации в ТКГ, закон об амнистии участников вооруженного конфликта на Донбассе, под которую не попадут виновные в тяжких преступлениях, будет принят Верховной Радой после выборов и формирования местных органов власти на временно оккупированных территориях, что будет происходить согласно украинскому законодательству.