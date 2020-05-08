За 5 років обсяг готівки в економіці скоротився вдвічі — Нацбанк
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. З 2015 по 2019 рік частка готівки відносно валового внутрішнього продукту (ВВП) знизилася з 17,8% до 9,7% станом на початок 2020 року. Про це йдеться у річному звіті Національного банку України, передає УНН.
“За останні п’ять років рівень готівки в економіці зменшився з 17,8% до 9,7% на початку 2020 року. Натомість кількість та обсяг безготівкових розрахунків зростає. Українці дедалі частіше розраховуються картками у магазинах, роблять перекази з картки на картку. Безготівкові операції становлять половину — 50,3% — усіх операцій з платіжними картками”, — повідомив регулятор.
Нагадаємо, що для українців створили онлайн-курс щодо роботи з безготівковими розрахунками.