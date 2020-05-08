За 5 лет объем наличных денег в экономике сократился вдвое - Нацбанк
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. С 2015 по 2019 год доля наличных относительно валового внутреннего продукта (ВВП) снизилась с 17,8% до 9,7% по состоянию на начало 2020 года. Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины, передает УНН.
“За последние пять лет уровень наличности в экономике уменьшился с 17,8% до 9,7% в начале 2020 года. Зато количество и объем безналичных расчетов растет. Украинцы все чаще рассчитываются карточками в магазинах, делают переводы с карты на карту. Безналичные операции составляют половину — 50,3% — всех операций с платежными картами”, — сообщил регулятор.
Напомним, что для украинцев создали онлайн-курс по работе с безналичными расчетами.