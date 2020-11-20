За 3 тис. доларів обіцяв допомогти скасувати вирок: затримано працівника адмінсуду

“За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та затримано працівника відділу господарського забезпечення Львівського окружного адміністративного суду за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). За даними слідства, службовець вимагав та отримав 3 тис. дол. за вплив на колегію суддів одного з апеляційних судів області. За ці кошти обіцяв сприяти скасуванню вироку у справі, яка перебуває на розгляді у суддів, та направленню її на новий розгляд до суду першої інстанції”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цей час проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Вказано, що викрили працівника суду прокурори спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ у Львівській області.

Нагадаємо, на Луганщині викрили лікаря, який вимагав кошти за успішну операцію для онкохворого.