За 3 тыс. долларов обещал помочь отменить приговор: задержан работник админсуда
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Работника Львовского окружного административного суда задержали за вымогательство и получение 3 тыс. долл. за влияние на коллегию судей одного из апелляционных судов области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.
"Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры разоблачили и задержали работника отдела хозяйственного обеспечения Львовского окружного административного суда по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). По данным следствия, служащий требовал и получил 3 тыс. долл. за влияние на коллегию судей одного из апелляционных судов области. За эти средства обещал содействовать отмене приговора по делу, которое находится на рассмотрении у судей, и направлению его на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
Указано, что разоблачили работника суда прокуроры совместно со следователями Главного управления Нацполиции во Львовской области при оперативном сопровождения спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ во Львовской области.
Напомним, в Луганской области разоблачили врача, который требовал деньги за успешную операцию для онкобольного.