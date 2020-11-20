Вимагав кошти за успішну операцію для онкохворого: на Луганщині викрили лікаря
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. На Луганщині викрили лікаря Луганського обласного онкологічного диспансеру, який вимагав 15 тис. грн за успішно проведену операцію, виписку з медзакладу та подальше амбулаторне лікування. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Луганської обласної прокуратури.
“Под процесуальнмым керівництвом Луганської обласної прокуратури викрито лікаря хірургічного відділення обласного клінічного онкологічного диспансеру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за проведення операції та лікування онкохворого (ч. 3 ст. 354 КК України). За даними слідства, лікар вимагав та одержав від пацієнта неправомірну вигоду у сумі 15 тис. грн за успішно проведену операцію, виписку з медичного закладу та подальше амбулаторне лікування”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 20 листопада 2020 року за результатами обшуку приміщення лікарні правоохоронці вилучили отримані медиком грошові кошти.
Вказано, що слідчі і процесуальні дії здійснюються спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області та Головним відділом боротьби з корупцією та організованою злочинністю Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Повідомляється, що вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, слідчого СБУ судитимуть за вимагання 30 тис. дол. хабаря за перекваліфікацію злочину.