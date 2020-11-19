Слідчого СБУ судитимуть за вимагання 30 тис. дол. хабаря за перекваліфікацію злочину

"Генеральною інспекцією Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно слідчого в особливо важливих справах одного з підрозділів Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях за фактом вимагання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України). Слідством встановлено, що правоохоронець, будучи слідчим у кримінальному провадженні, протягом лютого-березня 2020 року вимагав в особи, яка підозрювалась у вчиненні злочину, 30 тис. доларів США хабаря за зміну правової кваліфікації складу кримінального правопорушення, сприяння в укладенні угоди про визнання винуватості та повернення вилученого майна”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Нагадаємо, у Києві затримали двох чоловіків, які за півмільйона доларів обіцяли вирішити бізнес-питання через нібито зв’язки у керівництві Офісу Генпрокурора.