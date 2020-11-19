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Слідчого СБУ судитимуть за вимагання 30 тис. дол. хабаря за перекваліфікацію злочину

Слідчого СБУ судитимуть за вимагання 30 тис. дол. хабаря за перекваліфікацію злочину

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Слідчого в особливо важливих справах одного із підрозділів Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях судитимуть за вимагання 30 тис. доларів США хабаря за зміну правової кваліфікації злочину, сприяння в укладенні угоди про визнання винуватості та повернення вилученого майна. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"Генеральною інспекцією Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно слідчого в особливо важливих справах одного з підрозділів Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях за фактом вимагання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України). Слідством встановлено, що правоохоронець, будучи слідчим у кримінальному провадженні, протягом лютого-березня 2020 року вимагав в особи, яка підозрювалась у вчиненні злочину, 30 тис. доларів США хабаря за зміну правової кваліфікації складу кримінального правопорушення, сприяння в укладенні угоди про визнання винуватості та повернення вилученого майна”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Нагадаємо, у Києві затримали двох чоловіків, які за півмільйона доларів обіцяли вирішити бізнес-питання через нібито зв’язки у керівництві Офісу Генпрокурора.

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