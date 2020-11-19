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Следователя СБУ осудят за вымогательство 30 тыс. долл. взятки за переквалификацию преступления

Следователя СБУ осудят за вымогательство 30 тыс. долл. взятки за переквалификацию преступления

Киев  •  УНН

 • 10356 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Следователя по особо важным делам одного из подразделений Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях будут судить за вымогательство 30 тыс. долларов США взятки за изменение правовой квалификации преступления, содействие в заключении сделки о признании виновности и возврате изъятого имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

"Генеральной инспекцией Офиса Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении следователя по особо важным делам одного из подразделений Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях по факту вымогательства неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Следствием установлено, что правоохранитель, будучи следователем в уголовном производстве, в течение февраля-марта 2020 года требовал у лица, которое подозревалось в совершении преступления, 30 тыс. долларов США взятки за изменение правовой квалификации состава уголовного преступления, содействие в заключении сделки о признании виновности и возврате изъятого имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождения Главного управления внутренней безопасности СБУ.

Напомним, в Киеве задержали двух мужчин, которые за полмиллиона долларов обещали решить бизнес-вопросы через якобы связи в руководстве Офиса Генпрокурора.

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