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Обіцяли за пів мільйона доларів вирішити питання через "зв'язки" в Офісі Генпрокурора: затримано двох киян

Обіцяли за пів мільйона доларів вирішити питання через "зв'язки" в Офісі Генпрокурора: затримано двох киян

Київ • УНН

 • 14994 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Києві затримали двох чоловіків, які за пів мільйона доларів обіцяли вирішити бізнес-питання через нібито зв’язки у керівництві Офісу Генпрокурора. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Служба безпеки України затримала двох киян, які обіцяли комерсанту вирішити бізнес-питання через нібито існуючі у них зв’язки у керівництві Офісу Генпрокурора. Свої "послуги“ вони оцінили у 500 тисяч доларів США”, — сказано у повідомленні.

За даними досудового слідства, зловмисники пообіцяли представнику іноземної компанії сприяти в активізації розслідування у кримінальному провадженні, де бізнесмен є потерпілим. За цю суму фігуранти також “гарантували” забезпечити відшкодування завданих збитків та притягнення винних до відповідальності.

“Правоохоронці затримали зловмисників у одній з київських кав’ярень під час одержання першої частини хабара у розмірі 250 тисяч доларів США”, — йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в Одеській області після одержання хабара затримали заступника начальника сектору превенції одного з районних відділень поліції в регіоні. 

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