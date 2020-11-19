Обіцяли за пів мільйона доларів вирішити питання через "зв'язки" в Офісі Генпрокурора: затримано двох киян

“Служба безпеки України затримала двох киян, які обіцяли комерсанту вирішити бізнес-питання через нібито існуючі у них зв’язки у керівництві Офісу Генпрокурора. Свої "послуги“ вони оцінили у 500 тисяч доларів США”, — сказано у повідомленні.

За даними досудового слідства, зловмисники пообіцяли представнику іноземної компанії сприяти в активізації розслідування у кримінальному провадженні, де бізнесмен є потерпілим. За цю суму фігуранти також “гарантували” забезпечити відшкодування завданих збитків та притягнення винних до відповідальності.

“Правоохоронці затримали зловмисників у одній з київських кав’ярень під час одержання першої частини хабара у розмірі 250 тисяч доларів США”, — йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в Одеській області після одержання хабара затримали заступника начальника сектору превенції одного з районних відділень поліції в регіоні.