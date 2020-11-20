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Требовал деньги за успешную операцию для онкобольного: в Луганской области разоблачили врача

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 • 16251 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Луганской области разоблачили врача Луганского областного онкологического диспансера, который требовал 15 тыс. грн за успешно проведенную операцию, выписку из медучреждения и дальнейшее амбулаторное лечение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской областной прокуратуры.

"Под процесуальнмым руководством Луганской областной прокуратуры разоблачили врача хирургического отделения областного клинического онкологического диспансера по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за проведение операции и лечение онкобольного (ч. 3 ст. 354 УК Украины). По данным следствия, врач требовал и получил от пациента неправомерную выгоду в сумме 15 тыс. грн за успешно проведенную операцию, выписку из медицинского учреждения и дальнейшее амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 ноября 2020 года по результатам обыска помещения больницы правоохранители изъяли полученные доктором денежные средства.

Указано, что следовательные и процессуальные действия осуществляются совместно со следственным управлением Главного управления Нацполиции в Луганской области и Главным отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Сообщается, что решается вопрос о сообщение лицу о подозрении и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Напомним, следователя СБУ будут судить за вымогательство 30 тыс. долл. взятки за переквалификацию преступления.

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