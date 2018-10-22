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За 22 роки Рахункова палата виявила порушень законодавства на 310 млрд грн

За 22 роки Рахункова палата виявила порушень законодавства на 310 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. За 22 роки Рахункова палата виявила порушень законодавства та неефективне використання коштів державного бюджету на загальну суму 310 млрд грн. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час зустрічі з колективом Рахункової палати України, передає УНН із посиланням на прес-службу голови держави.

“За 22 роки діяльності Рахункова палата виявила порушень бюджетного та іншого законодавства, неефективного використання коштів державного бюджету на загальну суму 310 мільярдів гривень”, — цитує заяву Президента його прес-служба.

При цьому голова держави зауважив, що реакція представників влади на виявлені Рахунковою палатою порушення була не задовільною. “І зараз ми маємо підвищити рівень реагування на звіт Рахункової палати”, — додав П. Порошенко.

Президент зазначив, що за результатами всіх контрольних заходів Рахункова палата надавала обґрунтовані, виважені та конкретні рекомендації щодо виправлення і поліпшення ситуації, недопущення та запобігання різного роду порушенням і недолікам.

За його словами, Рахункова палата — саме той орган, який здійснює незалежний фінансовий контроль за прозорістю та результативністю використання державних коштів. При цьому він підкреслив, що ситуація повністю змінилася після прийняття нового закону “Про Рахункову палату”. Законодавчі зміни, на думку голови держави, значно розширили можливості і дуже широкі повноваження.

Нагадаємо, Дмитро Бабейчук був призначений на посаду директора державного підприємства “Украерорух” з порушенням вимог чинного законодавства. До такого висновку дійшла Рахункова палата за підсумками проведеного аудиту на ДП “Украерорух”.

Внаслідок неналежного управління Мінінфраструктури об’єктами держвласності не відбулося суттєвого збільшення до держбюджету доходів від суб’єктів,що перебувають у сфері його власності. Про це повідомляється у Звіті Рахункової палати про результати аудиту головного транспортного відомства країни.

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