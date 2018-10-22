За 22 роки Рахункова палата виявила порушень законодавства на 310 млрд грн

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. За 22 роки Рахункова палата виявила порушень законодавства та неефективне використання коштів державного бюджету на загальну суму 310 млрд грн. Про це заявив Президент Петро Порошенко під час зустрічі з колективом Рахункової палати України, передає УНН із посиланням на прес-службу голови держави.