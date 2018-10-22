22 лет Счетная палата выявила нарушений законодательства на 310 млрд грн

"За 22 года деятельности Счетная палата выявила нарушений бюджетного и иного законодательства, неэффективного использования средств государственного бюджета на общую сумму 310 000 000 000 гривен", - цитирует заявление Президента его пресс-служба.

При этом глава государства отметил, что реакция представителей власти на выявленные Счетной палатой нарушения была неудовлетворительной. "И сейчас мы должны повысить уровень реагирования на отчет Счетной палаты", - добавил П.Порошенко.

Президент отметил, что по результатам всех контрольных мероприятий Счетная палата предоставляла обоснованные, взвешенные и конкретные рекомендации по исправлению и улучшению ситуации, недопущения и предотвращения различного рода нарушениям и недостаткам.

По его словам, Счетная палата - тот орган, который осуществляет независимый финансовый контроль за прозрачностью и результативности использования государственных средств. При этом он подчеркнул, что ситуация полностью изменилась после принятия нового закона "О Счетной палате". Законодательные изменения, по мнению главы государства, значительно расширили возможности и очень широкие полномочия.

Напомним, Дмитрий Бабейчук был назначен на должность директора государственного предприятия "Украэрорух" с нарушением требований действующего законодательства. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проведенного аудита на ГП "Украэрорух".

Вследствие ненадлежащего управления Мининфраструктуры объектами госсобственности не произошло существенного увеличения в госбюджет доходов от субъектов, находящихся в сфере его собственности. Об этом сообщается в отчете Счетной палаты о результатах аудита главного транспортного ведомства страны.