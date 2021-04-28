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За 100 днів президента Байден зробив у 7 разів менше неправдивих заяв, ніж Трамп

За 100 днів президента Байден зробив у 7 разів менше неправдивих заяв, ніж Трамп

Київ • УНН

 • 19641 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. За 100 днів президенства чинний глава США Джо Байден зробив у 7 разів менше неправдивих заяв, ніж його попередник Дональд Трамп. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Журналісти зібрали дані та підрахували кількість неправдивих заяв Трампа та Байдена. Отже, чинний президент США зробив 67 заяв за цей проміжок часу, які є неправдивими або вводять в оману. У Дональда Трампа нарахували таких заяв 511. 

“Після чотирьох років президентства, яке затопило американців потоком брехливих заяв, епоха Джо Байдена запропонувала повернення до більш типової схеми…”, – вважають журналісти Гленн Кесслер, Адріан Бланко і Тайлер Реммель з The Washington Post.

Вони звернули увагу на те, що перші 100 днів на посаді Трампа були найбільш правдивими за весь час його президентсва.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден скасував указ свого попередника Дональда Трампа про введення санкцій проти співробітників Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден заявив про готовність балотуватися на другий термін

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