За 100 дней президента Байден сделал в 7 раз меньше ложных заявлений, чем Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. За 100 дней президентства действующий глава США Джо Байден сделал в 7 раз меньше ложных заявлений, чем его предшественник Дональд Трамп. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Журналисты собрали данные и подсчитали количество ложных заявлений Трампа и Байдена. Итак, действующий президент США сделал 67 заявлений за этот промежуток времени, которые являются ложными или вводящими в заблуждение. В Дональда Трампа насчитали таких заявлений 511.
“После четырех лет президентства, которое затопило американцев потоком лживых заявлений, эпоха Джо Байдена предложила возвращение к более типичной схемы ...”, - считают журналисты Гленн Кесслер, Адриан Бланко и Тайлер Реммель с The Washington Post.
Они обратили внимание на то, что первые 100 дней на посту Трампа были наиболее правдивыми за все время его президентства.
Напомним
Президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о введении санкций против сотрудников Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.
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