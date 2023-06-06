З місць підтоплень на Херсонщині евакуйовано вже 1339 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Станом на 16:00 з зон підтоплень у Херсоніській області евакуйовано 1339 осіб. Про це повідомляє
Міністерство внутрішніх справ, передає УНН.
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Деталі
За попередньою інформацією, наразі підтоплено 13 населених пунктів на правому березі річки Дніпра і понад 260 будинків.
У пунктах надання допомоги населенню з громадянами працюють психологи Служби порятунку.
Також, був створений резерв сил і засобів ДСНС для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої підривом водосховища.
Доповнення
Через російський підрив Каховська ГЕС на Херсонщині повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
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