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З місць підтоплень на Херсонщині евакуйовано вже 1339 осіб 

Київ • УНН

 • 196055 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Станом на 16:00 з зон підтоплень у Херсоніській області евакуйовано 1339 осіб. Про це повідомляє
Міністерство внутрішніх справ, передає УНН. 

З місць підтоплень на Херсонщині евакуйовано вже 1339 осіб 


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Деталі

За попередньою інформацією, наразі підтоплено 13 населених пунктів на правому березі річки Дніпра і понад 260 будинків.

У пунктах надання допомоги населенню з громадянами працюють психологи Служби порятунку.

Також, був створений резерв сил і засобів ДСНС для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої підривом водосховища.

Доповнення

Через російський підрив Каховська ГЕС на Херсонщині повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

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